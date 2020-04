Tuttosport - Milan, niente tifosi vuol dire niente incassi: la chiusura degli stadi costerà tra i 15 e i 20 mln ai rossoneri

Se non ci fosse stata l'emergenza coronavirus e il campionato fosse andato avanti regolarmente, domani, vigilia di Pasqua, il Milan sarebbe stato impegnato a San Siro contro la Juventus, vale a dire uno dei match più sentiti insieme al derby contro l'Inter. Lo stadio milanese sarebbe stato tutto esaurito e quindi, a livello di ricavi, nelle casse milaniste sarebbero finiti tra i 5 e i 6 milioni di euro, soldi che purtroppo il club di via Aldo Rossi non vedrà più.

PERDITA IMPORTANTE - Come riporta Tuttosport stamattina, se la Serie A dovesse ricominciare, tutte le partite saranno giocate a porte chiuse: questa chiusura degli stadi costerà al Milan tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una cifra senza dubbio importante che deriva dal fatto che i rossoneri dovranno rinunciare agli incassi di partite che solitamente portano parecchia gente allo stadio come per esempio quelle contro Juventus, Roma e Atalanta.

IL SUPPORTO DEI TIFOSI - Insomma per il Milan (ma dal punto di vista economico lo stesso discorse vale anche tutti gli altri club di Serie A), si tratta di una perdita molto importante perchè, nonostante l'ennesima stagione deludente e piena di difficoltà, i tifosi milanisti non hanno mai fatto mancare il loro supporto alla squadra rossonera: solo in tre occasioni, quest’anno, a San Siro sono infatti entrati meno di 50 mila spettatori, vale a dire contro la Lazio, contro il Torino e contro la Spal.