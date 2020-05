Tuttosport - Milan, non solo Ibra e Gigio: ci sono ben tredici giocatori in scadenza da qui al 2021

In queste settimane, si parla tanto del possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e di Gianluigi Donnarumma, i cui contratti con il Milan scadono rispettivamente il 30 giugno 2020 e il 30 giugno 2021. I due simboli del club di via Aldo Rossi non sono però gli unici rossoneri in scadenza: tra quest'anno e il prossimo anno sono infatti ben tredici i giocatori del Diavolo in sospeso e in attesa di una decisione da parte della società milanista sul loro futuro.

PORTIERI IN SCADENZA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che analizza la loro situazione: partendo dai portieri, oltre a Gigio, di cui si è detto di tutto e di più negli ultimi mesi, è da valutare anche il futuro di Antonio Donnarumma, pure lui in scadenza nel 2021, di Begovic, il quale invece è in prestito fino al termine di questa stagione, e di Pepe Reina, che è attualmente in prestito all'Aston Villa e che va in scadenza con il Milan tra un anno. Alla fine di questa annata terminerà il prestito anche di Kjaer, il quale però sembra avere buone chance di essere riscatto e di restare quindi ancora in rossonero.

IBRA, CALHA E REBIC - In mezzo al campo, sono invece ormai certi gli addii a parametro zero sia di Biglia che di Bonaventura, mentre è da capire cosa si deciderà di fare con Musacchio (potrebbe arrivare alla naturale scadenza del contratto nel 2021) e se il PSV riscatterà Ricardo Rodriguez (anche lui in scadenza l'anno prossimo). Alla fine di questa stagione, scadrà poi il prestito di Saelemaekers, con i rossoneri che potranno riscattarlo versando 3,5 milioni di euro nelle casse dell'Anderlecht. Come per Gigio, anche del futuro di Ibra si è detto di tutto e di più, ma nel 2021 scade il contratto anche di un altro punto fermo del Milan, cioè Hakan Calhanoglu, il quale però sembra sicuro del rinnovo. Il prossimo anno, infine, terminerà anche il prestito di Rebic dall'Eintracht Francoforte: il club di via Aldo Rossi comprerà il croato a titolo definitivo?