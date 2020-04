Tuttosport - Milan, non solo Tonali: per il centrocampo piacciono anche Koopmeiners e Ricci

Giovani e di talento. Magari con un pizzico di esperienza, che non guasta mai. Il Milan è alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il centrocampo, con ogni probabilità, sarà il reparto che subirà il restyling più profondo. Tra gli obiettivi c’è il "play" del Brescia Sandro Tonali, uno dei migliori prospetti del calcio italiano.

TRE NOMI - Stando all’indiscrezione riferita dal noto giornale sportivo, quello di Tonali è un profilo ampiamente gradito a Ralf Rangnick e alla dirigenza milanista. Ma non sarà facile arrivare al talento azzurro, vista la forte concorrenza di Juventus e Inter. Il Milan, tuttavia, pensa di avere le carte in regola per sferrare un’offensiva vincente. Occhio anche a Florentino Luis del Benfica, giocatore più volte accostato ai rossoneri, e all’olandese Teun Koopmeiners, centrocampista di proprietà dell'AZ Alkmaar, sul quale, però, ci sono le big europee.

RICCI E POBEGA - Tornando in Italia, c’è un altro calciatore che stuzzica e non poco l’interesse del Milan. Si tratta di Samuele Ricci, gioiellino classe 2001 dell’Empoli. Il ragazzo si è messo in bella mostra in questa stagione, attirando su di sé l’interesse degli osservatori di via Aldo Rossi (su di lui c’è anche la Roma). Milan che potrebbe puntare su Tommaso Pobega, il quale tornerà alla base dopo il prestito al Pordenone. Ma attenzione: il prodotto del vivaio rossonero potrebbe essere anche uno dei profili graditi al Brescia nell’eventuale operazione Tonali.