Tuttosport - Milan, nuova chance per Piatek: Pioli protegge Kris, anche perché Leao non convince

Questione di fiducia. Quella che Stefano Pioli intende dare a Piatek. Nonostante il digiuno, nonostante il momento nero, nonostante tutto. Come riporta Tuttosport, il polacco viaggia deciso verso l’ennesima conferma. A Bologna, dunque, dovrebbe essere ancora lui (e non Leao) a guidare l’attacco rossonero.

A SECCO - Il pistolero titolare, dunque, malgrado non abbia ancora saputo dare segnali di risveglio. Kris non segna ormai da sei partite: l’ultimo squillo risale alla gara con il Lecce, la prima di Pioli sulla panchina milanista. L’impressione - osserva Tuttosport - è che Piatek stia gettando al vento la possibilità di conquistare un ruolo importante in questo Milan. A maggior ragione se dovesse arrivare Ibrahimovic.

ZERO ALTERNATIVE - In tutto questo si inserisce la mancata crescita di Leao. Perché se è vero che Pioli crede nelle potenzialità di Piatek (e per questo continua a dargli credito), è altrettanto vero che il tecnico, al momento, non ha a disposizione una vera alternativa al polacco. Il giovane Leao, infatti, dopo un brevissimo exploit, non è più riuscito a ripetersi e sta faticando a imporsi tanto in partita quanto in allenamento.