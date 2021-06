Tuttosport - Milan, nuovo sondaggio per Belotti: Cairo spara alto (34 milioni), ma occhio allo sconto

La ricerca di un trequartista, al momento, non è una priorità. Maldini e Massara hanno altre questioni da sistemare, altre operazioni de definire e chiudere. Come l’affare Giroud, ancora in standby in attesa che il francese ottenga il via libera dal Chelsea. Occhio pure alle altre piste per l’attacco. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan è tornato a bussare alla porta del Torino per Andrea Belotti, vecchio pallino dei rossoneri.

RICHIESTE ALTISSIME - Lo stop di Ibrahimovic ha spinto i vertici di via Aldo Rossi a guardarsi intorno. Lo svedese dovrebbe tornare in tempo per l’inizio della stagione, ma non è più un ragazzino (anche Giroud va per i 35 anni) e potrebbe non dare determinate garanzie. Il “Gallo” sarebbe il profilo ideale per il Milan e per il 4-2-3-1 di Pioli. Stando all’indiscrezione riferita da Tuttosport, ancora una volta il Torino ha sparato alto per il cartellino del centravanti: 34 milioni di euro.

POSSIBILE SCONTO - I rossoneri non hanno intenzione di investire una tale somma. E nemmeno la Roma, altro club interessato a Belotti. Rossoneri e giallorossi, infatti, ritengono eccessiva la valutazione di un giocatore che andrà in scadenza nel 2022 e che non sembra disposto a rinnovare con il Toro. Non è da escludere, dunque, che il patron Cairo possa concedere uno sconto se non dovesse ricevere offerte di tale portata.