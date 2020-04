Tuttosport - Milan, obiettivo Koopmeiners per la mediana: rossoneri sul "nuovo Van Bommel"

Il Milan ha messo gli occhi - ormai da tempo - sul "nuovo Van Bommel". A riportare l’indiscrezione di mercato è il quotidiano Tuttosport, che spiega che i rossoneri stanno seguendo con un certo interesse la crescita del centrocampista Teun Koopmeiners, giocatore classe ’98 di proprietà dell’Az Alkmaar, di cui è capitano oltre che pilastro.

LEADER - Segnalato dagli osservatori e promosso dal capo scout Moncada, il giovane olandese - stando alla notizia riferita dal noto giornale sportivo - sarà un obiettivo a prescindere dalla strada che il Milan intraprenderà nei prossimi mesi e dal tecnico che siederà sulla panchina rossonera. Koopmeiners, infatti, ha un profilo che si sposa alla perfezione con le linee guida tracciate da Elliott e Gazidis. Ha ventidue anni, ma è un ragazzo dalla spiccata personalità. Chi lo conosce bene parla di una leadership innata. E poi ha uno stipendio alla portata (la richiesta sarebbe di circa 2 milioni all’anno).

RUOLO E CONCORRENZA - Koopmeiners può ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Può agire da "play" davanti alla difesa oppure come mediano di sinistra nel 4-2-3-1. La presenza dell’olandese potrebbe "liberare" Bennacer da compiti difensivi, esaltando così le caratteristiche dell’algerino. Ovviamente, non sarà semplice strapparlo alla ricca concorrenza. Il Milan si è mosso per primo, ma bisognerà trattare. Per prenderlo servono circa 15 milioni.