Tuttosport - Milan, occasione Fabregas: il Chelsea vuole 8 milioni, i rossoneri ne offrono la metà

Il Milan, frenato dai paletti imposti dalla UEFA, non potrà concedersi spese folli. I rossoneri dovranno valutare bene ogni investimento, sondando il mercato nazionale e internazionale alla ricerca di occasioni. Una di queste può essere certamente Cesc Fabregas, il quale occupa la primissima posizione sul taccuino di Leonardo alla voce "centrocampisti".

IN USCITA - Lo spagnolo, deluso dal poco spazio concessogli da Maurizio Sarri in questa prima metà di stagione (“Gioco solo in coppa”, ha dichiarato di recente), sta iniziando a spingere per lasciare il Chelsea già a gennaio. L’ex Barça ha il contratto in scadenza e non sembrano decollare i discorsi per il rinnovo. A inizio anno potrebbe accordarsi con un’altra squadra per poi trasferirsi a parametro zero in estate, ma pare che il giocatore voglia anticipare di qualche mese la sua partenza.

LE CIFRE - I Blues, nonostante tutto, vorrebbero incassare almeno 8 milioni di euro, troppi per i gusti del Milan che, secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, arriverebbe al massimo alla metà (cifra equa visto lo status contrattuale di Fabregas). Per il 31enne centrocampista iberico, invece, sarebbe pronto un ingaggio da 4 milioni per due anni e mezzo. Si continua a trattare.