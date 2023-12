Tuttosport - Milan, oggi la decisione su Leao: c’è aria di convocazione per l'Atalanta. Tornerà titolare in Champions

Oggi è una giornata decisiva per sapere se Rafael Leao partirà o meno per Bergamo insieme al resto del gruppo rossonero: ieri il portoghese ha svolto una buona parte dell'allenamento in gruppo e oggi proverà a fare tutto con i compagni di squadra. Toccherà poi a Stefano Pioli decidere se convocarlo o meno per la gara di domani sera in casa dell'Atalanta.

RIECCO LEAO - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che a Milanello si respira aria di convocazione per Leao che partirebbe comunque dalla panchina, per poi giocare magari uno spezzone di partita nel secondo tempo così da mettere minuti nelle gambe dopo circa un mese di stop. Il portoghese punta a tornare titolare mercoledì in Champions League contro il Newcastle, gara decisiva per il destino europeo del Diavolo.

TORNA GIROUD - Prima però c'è da pensare all'Atalanta, sfida nella quale Pioli ritroverà in attacco Olivier Giroud, che ha scontato le due giornate di squalifica dopo l'espulsione contro il Lecce. Il francese sarà titolare al centro del tridente milanista e ai suoi lati agiranno Chukwueze a destra e Pulisic a sinistra. Rispetto alle ultime partite, il tecnico rossonero dovrebbe avere però un'arma importante in panchina, vale a dire Leao che ha una voglia matta di tornare a giocare.