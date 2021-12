Tuttosport - Milan, oggi nuovi esami per Leao: probabile rientro contro la Roma. Theo in dubbio per Empoli

Il Milan recupererà qualcuno per la trasferta di mercoledì sul campo dell'Empoli? Purtroppo da Milanello non arrivano buone notizie visto che con ogni probabilità nessuno degli infortunati tornerà a disposizione di Stefano Pioli per l'ultimo match del 2021. Tra oggi e domani si saprà qualcosa in più in particolare su Rafael Leao e Theo Hernandez, che sono gli unici ad avere almeno una piccola speranza di rientrare.

NUOVI ESAMI - Per quanto riguarda il portoghese, l'edizione odierna di Tuttosport riferisce che oggi il giocatore si dovrebbe sottoporre a nuovi esami di controllo per capire se è guarito dalla lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata dopo la sfida contro la Salernitana. Da quanto filtra, lo scenario più probabile però è che Leao torni in campo il prossimo 6 gennaio contro la Roma.

ANCHE THEO A RISCHIO - Da valutare poi, in vista di Empoli, anche le condizioni di Theo Hernandez, che ieri era stato inizialmente convocato da Pioli per la sfida contro il Napoli, ma poi nel pomeriggio è stato tolto dalla lista a causa di un nuovo innalzamento della febbre. Ad oggi è quindi a forte rischio anche la sua presenza mercoledì contro i toscani. Un suo nuovo forfait sarebbe un'altra brutta notizia per Pioli che deve già rinunciare a diversi giocatori.