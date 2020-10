Tuttosport - Milan, oggi nuovo controllo per Rebic: c’è pessimismo, il croato verso il forfait nel derby

Una (probabile) assenza che pesa. Perché si tratta di un pilastro della rosa, di un punto fermo e di forza della squadra rossonera. Ante Rebic rischia di seriamente di dover saltare il derby. L’attaccante croato non ha ancora smaltito l’infortunio rimediato nella partita di campionato contro il Crotone, una dolorosa lussazione al gomito che lo ha costretto a rimanere ai box nelle ultime settimane.

NIENTE RISCHI - Come riporta il quotidiano Tuttosport, Rebic ha svolto una terapia conservativa e oggi si sottoporrà a nuovi esami clinici. Ma da Milanello filtra pessimismo. La sensazione - scrive il noto giornale sportivo - è che non si voglia rischiare un infortunio peggiore. Tutto, comunque, passerà dai controlli che il giocatore effettuerà in giornata, ma è chiaro che il Milan, come detto, non forzerà i tempi. Perché Ante è troppo importante per Pioli.

SOLUZIONI - Con ogni probabilità, dunque, il tecnico rossonero dovrà fare a meno del croato nel big match contro l’Inter. Una defezione non da poco, ma le soluzioni non mancano. Da Leao e Brahim Diaz e Saelemaekers, Pioli ha diverse carte a disposizione per provare a non far pesare più di tanto l’assenza di Rebic.