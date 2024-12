Tuttosport - Milan, pace fatta tra Theo e Fonseca: il francese tornerà titolare contro la Roma

"Abbiamo fatto allenare Theo in questi giorni, ha bisogno di recuperare fisicamente. Ha la consapevolezza di poter fare molto meglio ma in questi due ultimi giorni di lavoro sono positivo relativamente a lui": con queste parole pronunciate durante la conferenza stampa di ieri pomeriggio a Milanello, Paulo Fonseca aveva lasciato più di qualche dubbio sul ritorno alla titolarità di Theo Hernandez contro la Roma. E invece poi è circolata la notizia di un colloquio chiarificatore che è avvenuto prima della rifinitura tra il tecnico e il francese e la grande novità è stasera contro i giallorossi il terzino tornerà in campo dal primo minuto dopo due panchine di fila contro Genoa e Verona.

THEO TORNA TITOLARE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Fonseca e Theo hanno parlato prima dell'allenamento, si sono chiariti, si sono capiti e poi durante le prove tattiche l'allenatore portoghese ha consegnato la pettorina al francese che dunque tornerà ad essere titolare. Per il Milan è un "recupero" davvero importante, soprattutto in questo momento visto che mancano diversi leader tecnici come Leao e Pulisic che saranno assenti contro la Roma (si spera di recuperare entrambi per la Supercoppa Italiana). Theo verrà schierato come al solito da terzino sinistro e davanti a lui come attaccante esterno avrà Alex Jimenez che lo aveva sostituito nelle due precedenti partite contro Genoa e Verona.

RIECCO BENNACER - Un altro recupero importante in vista della sfida casalinga di stasera contro la Roma è quello di Ismael Bennacer, che ha recuperato dal grave infortunio al polpaccio di settembre e oggi torna a disposizione dopo circa tre mesi e mezzo. "Bennacer sta bene, è molto motivato, non ha 90 minuti ma giocherà, anche se non ha la condizione per cominciare la partita" le parole in conferenza stampa di Fonseca sul rientro dell'algerino che partirà inizialmente dalla panchina.