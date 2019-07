Tuttosport - Milan, passo indietro per Correa: l'Atletico Madrid continua a chiedere 50 mln

Sembrava essere molto vicino al trasferimento al Milan e invece nelle ultime ore si sarebbe un po' raffreddata la pista che potrebbe portare Angel Correa in rossonero: dietro la franata, ci sarebbe soprattutto la valutazione che l'Atletico Madrid continua a dare all'attaccante argentino, cioè 50 milioni di euro, una cifra troppo alta il club di via Aldo Rossi che in questo mercato estivo ha già speso parecchi milioni.

BRUSCA FRENATA - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che dalla Spagna si è registrata una brusca frenata per Correa, che recentemente è andato in gol nell'amichevole contro il Real Madrid terminata 7-3 per il Colchoneros. A raffreddare ancora di più la pista che porta all'argentino, ci ha pensato poi anche l'ormai imminente arrivo al Milan di Rafael Leao, attaccante del Lille: il giocatore portoghese è infatti ad un passo dai rossoneri che sono pronti a sborsare ben 35 milioni di euro nelle casse della società francese.

ALTRE CESSIONI - Pensare che il Milan possa spendere subito altri 50 milioni per Correa sembra molto complicato, soprattutto se non ci saranno delle cessioni. Patrick Cutrone si sta per trasferire al Wolverhampton, ma la sua partenza non può bastare e quindi serviranno altri addii per finanziare qualche altro colpo in entrata. In questo momento, nell'attacco milanista, l'unica certezza è Piatek, mentre restano in bilico André Silva, Castillejo e anche Suso.