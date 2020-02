Tuttosport - Milan, per il salto di qualità servono cinque innesti. Oltre al rinnovo di Gigio...

Negli ultimi anni, il Milan è cambiato tanto, ma non è mai riuscito a raggiungere il grande obiettivo della società rossonera, cioè la qualificazione alla Champions League. Anche in questa stagione, arrivare quarti è una missione ormai praticamente impossibile visti i troppi punti che il Diavolo ha perso per strada finora e quindi in estate ci sarà una nuova rivoluzione.

CINQUE RINFORZI - Secondo Tuttosport, guardando alle esigenze tecniche dell’attuale rosa, per fare il salto di qualità tanto atteso, al Milan servono cinque innesti: un terzino destro, due difensori centrali, due centrocampisti e una punta di valore. I rinforzi più importanti dovranno arrivare soprattutto in mezzo al campo e in attacco, ma appare difficile che il club di via Aldo Rossi possa prendere giocatori di livello in tutti questi ruoli, anche perchè ci sono sempre i paletti del Fair Play Finanziario che rendono tutto più complicato.

RINNOVO GIGIO - In casa rossonera continua poi a tenere banco pure la questione che riguarda il rinnovo di Gianluigi Donnarumma: è chiaro che con la permanenza di Gigio, il progetto del Milan avrebbe maggiore valore, altrimenti Maldini, Boban e Massara dovranno intervenire sul mercato per prendere anche un portiere titolare.