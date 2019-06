Tuttosport - Milan, Piatek punto fermo: nessun dubbio, il polacco al centro del progetto

Un finale di stagione piuttosto grigio che non cancella (non può farlo) un’annata coi fiocchi. Krzysztof Piatek è stata la vera rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A. Eppure, quel periodo senza gol ha creato delle perplessità in una parte della tifoseria rossonera. Perché nel calcio c’è poca memoria.

INCEDIBILE - Il Milan, però, come riporta Tuttosport, non ha mai avuto dubbi su Piatek. I vertici di via Aldo Rossi non hanno ancora ufficializzato l’allenatore; mancano anche il responsabile dell’area tecnica e il direttore sportivo. Tuttavia, in rosa ci sono punti di riferimento come il "Pistolero", una delle colonne della squadra. In un mercato nel quale il club sarà quasi certamente obbligato a qualche sacrificio, per adeguarsi alle sanzioni Uefa, il nome di Piatek non è mai stato inserito tra i possibili cedibili.

DUE PUNTE - Le cessioni, se ci saranno, riguarderanno Donnarumma, forse Suso e Kessié, ma non l'ex Genoa, che avrà un ruolo di primo piano nel progetto di Giampaolo. Il prossimo tecnico rossonero ha idee diverse da Gattuso, idee che potrebbero venire incontro alle esigenze del centravanti polacco. Con un partner al suo fianco, infatti, Kris non soffrirà di solitudine là davanti e avrà maggiori chance di rendersi pericoloso.