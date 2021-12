Tuttosport - Milan, Pioli non cerca alibi dopo il pareggio con l'Udinese. Ibra salva i rossoneri

Era insostenibile mantenere lo stesso ritmo di inizio stagione, ma ora il Milan, squadra che ha come obiettivo dichiarato lo scudetto, non può perdersi in un bicchiere d'acqua. Il pareggio di ieri sera a Udine mostra alcune lacune importanti da parte di Pioli, che schiera Bakayoko al fianco di Bennacer dal primo minuto, commettendo lo stesso errore visto nella sconfitta casalinga contro il Sassuolo, ma anche da parte della squadra, che commette molti errori tecnici, soprattutto nell'ultimo passaggio.

NIENTE ALIBI - Come riferisce questa mattina Tuttosport, Mister Pioli non cerca alibi dopo il brutto pareggio con l'Udinese: "Abbiamo fatto fatica, non siamo riusciti ad avere la lucidità e la precisione nelle scelte che dovevano servire per scardinare la difesa avversaria". Il primo tiro in porta dello specchio dei rossoneri coincide anche con il gol realizzato da Ibrahimovic, in sforbiciata, al 92esimo, decisivo per il pareggio finale. Ancora una volta lo svedese è risultato decisivo per le sorti del Milan.

IBRA SALVA (ANCORA) IL MILAN - Zlatan fa bene a considerarsi una divinità. Anche ieri sera, in una partita brutta e difficile, Ibrahimovic è riuscito a pulire l'unico pallone arrivato in area di rigore, realizzando in sforbiciata la rete del pareggio dopo due minuti dalla segnalazione dei minuti di recupero. Zlatan non sarà sicuramente contento della prestazione della squadra, e lo farà sapere ai compagni, sempre che non lo abbia già fatto negli spogliatoi della Dacia Arena.