Tuttosport - Milan, Pioli recupera Calabria e Saelemakers: contro il Verona spazio ai titolarissimi

La sconfitta contro il Lille in Europa League è stato un fulmine a ciel sereno e ha interrotto la striscia di 24 risultati utili di fila del Milan. Nessun dramma ovviamente a Milanello, un passo falso può capitare dopo otto mesi senza perdere una partita, ma è chiaro che il match di stasera contro il Verona è fondamentale per riscattarsi subito e dimostrare che quella di giovedì è stata solo una serata no.

DUE RECUPERI - Come riporta questa mattina Tuttosport, questa sera Stefano Pioli, dopo i tanti cambi contro i francesi, si affiderà nuovamente ai suoi titolarissimi: rispetto alla sfida di Europa League, il tecnico milanista recupera anche Calabria e Saelemaekers, ricomponendo così a destra il binario che sta facendo così bene nelle ultime settimane. A completare la difesa ci saranno i soliti Kjaer e Romangoli centrali e Theo Hernadenz a sinistra. In mezzo al campo, tornerà in campo dal primo minuto Bennacer, che farà coppia con Kessie (Tonali, per ora, parte dietro a entrambi).

REBIC IN PANCHINA - In attacco, spazio ovviamente a Zlatan Ibrahimovic, alle cui spalle agiranno Saelemakers a destra, Calhanoglu al centro e Leao a sinistra. Ante Rebic partirà invece ancora una volta dalla panchina: l'attaccante croato, che è stato costretto a stare fuori per circa un mese a causa della lussazione al gomito rimediata contro il Crotone, è tornato in campo per qualche minuto nelle ultime due gare contro Udinese e Lille, ma non è ancora al 100% e quindi troverà spazio anche stasera a partita in corso.