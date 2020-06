Tuttosport - Milan, prima offerta per Jovic: prestito biennale con riscatto fissato a 35 milioni

Il Milan, in vista del mercato estivo, è alla ricerca di un rinforzo per l’attacco. E sembra avere le idee piuttosto chiare. In cima alla lista, infatti, ci sarebbe Luka Jovic, centravanti pronto a lasciare il Real Madrid dopo una stagione tutt’altro che positiva. Dopo aver speso 60 milioni cash per strapparlo all’Eintracht Francoforte, i Blancos sembrano ormai essersi rassegnati all’idea di lasciar partire il giocatore, il quale, oltre a deludere in campo, ha rotto con l’ambiente madridista e con gran parte dei compagni di squadra.

L’OFFERTA - Insomma, tutte le strade portano alla separazione, con il Milan pronto ad approfittarne. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il Real avrebbe deciso di trattare con i rossoneri, che a loro volta avrebbero già presentato una prima offerta: prestito biennale con riscatto fissato a 35 milioni. Una proposta tutto sommato onesta: gli spagnoli non recupererebbero i soldi spesi la scorsa estate (ma sarebbe quasi impossibile farlo), ma potrebbero comunque assicurarsi una buona cifra tra un paio d’anni.

ALTI E BASSI - Il Milan, dunque, starebbe puntando con decisione sull’attaccante serbo, che tra l’altro piace molto a Rangnick. Fin qui, la carriera di Jovic è stata contrassegnata da alti e bassi (fenomeno in patria e in Germania, fallimentare in Portogallo e in Spagna), ma i gli uomini di mercato di via Aldo Rossi credono nelle potenzialità del ragazzo e puntano a ricomporre la coppia con Rebic che tanto bene ha fatto a Francoforte.