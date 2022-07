Tuttosport - Milan, pronto il rilancio per De Ketelaere: Maldini vuole chiudere nei prossimi giorni

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In cima alla lista del Milan per rinforzare la sua trequarti, c'è un nome scritto in stampatello e in grassetto: è quello di Charles De Ketelaere, trequartista 21enne del Bruges che viene visto in via Aldo Rossi come l'innesto perfetto per far fare il salto di qualità ai rossoneri in quella zona di campo. Dopo che la prima offerta da 20 milioni di euro più bonus è stata rifiutata, i rossoneri sono pronti a fare un rilancio importante, nella speranza che arrivi il sì dei belgi alla loro proposta.

RILANCIO PRONTO - A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che il Milan dovrebbe arrivare a mettere sul piatto circa 30 milioni con l'inserimento magari di una o due contropartite visto che il Bruges apprezza molto alcuni giovani rossoneri, come il portiere Jungdal e l'attaccante Roback. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono dare l'accelerata decisiva e chiudere l'operazione per De Ketelaere entro una decina di giorni, se non prima. Il giocatore, da parte sua, ha già dato il suo ok al trasferimento al Milan e di non essere invece interessato al Leeds, che ha già presentato un'offerta molto importante al club belga.