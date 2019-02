Tuttosport - Milan, prova di forza contro il Cagliari. E sabato scontro diretto per la Champions in casa dell'Atalanta

Poteva essere una gara molto complicata viste le vittorie di Roma, Lazio e Atalanta, ma invece il Milan è sceso in campo con l'atteggiamento giusto e ha battuto senza grossi problemi il Cagliari a San Siro. Con questi tre punti, i rossoneri si sono ripresi il quarto posto in classifica, con un punto di vantaggio su giallorossi, biancocelesti e nerazzurri, prossimi avversari del Diavolo.

OTTIMO APPROCCIO - Come riporta Tuttosport, quella di ieri sera è stata una bella prova di forza del Milan, facilitato anche dalla mollezza dell'avversario e dall'autogol di Ceppitelli dopo circa un quarto d'oro, ma comunque i rossoneri hanno avuto un ottimo approccio al match e non si sono fatti schiacciare dalla pressione. Grandi protagonisti del match sono stati Paquetà e Piatek, cioè i due nuovi acquisti di gennaio, entrambi in gol ieri sera contro i sardi.

FAME E VOGLIA - Una vittoria importante che conferma l'ottimo momento di forma del Milan e che permette ai rossoneri di arrivare nel migliore dei modi allo scontro diretto per la Champions di sabato sera sul campo dell'Atalanta. Rino Gattuso, nel post-partita, ha indicato la strada per mantenere questa posizione in classifica: "Dobbiamo rimanere lì in classifica mostrando fame e voglia di stare insieme: noi vogliamo arrivare alle ultime 6/7 giornate con la voglia di giocarci qualcosa di importante". Fame e voglia che serviranno anche sabato a Bergamo.