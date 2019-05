Tuttosport - Milan, quale sarà il futuro di Biglia? L'argentino vuole avere ancora un ruolo da protagonista

Quale sarà il futuro di Lucas Biglia se al Milan dovesse arrivare Stefano Sensi? Se lo chiede questa mattina Tuttosport che ricorda che il club rossonero ha praticamente raggiunto un'accordo con il centrocampista del Sassuolo, che dovrebbe sbarcare a Milanello nella prossima finestra di mercato estivo. L'annata dell'argentino non è stata semplice a causa di alcuni infortuni che ne hanno condizionato il rendimento dopo un ottimo inizio di stagione.

NO RUOLI MARGINALI - Come ha spiegato anche il suo procuratore ai microfoni di Milannews.it (clicca qui per leggere la nostra intervista esclusiva), la priorità di Biglia è il Milan, con il quale ha ancora un anno di contratto, ma lui ha tanta voglia di giocare e di avere un ruolo da protagonista. Per questo motivo, l'ex regista della Lazio si sta interrogando sul da farsi in quanto non vuole restare e avere un ruolo marginale nella squadra milanista della prossima stagione.

CHIOCCIA - In una formazione giovane come quella rossonera, un giocatore della sua esperienza può fare sicuramente comodo: Lucas potrebbe per esempio fare da chioccia al giovane Sensi che per la prima volta potrebbe giocare in un top club. Da capire però se questo ruolo potrebbe interessare a Biglia oppure se preferirebbe andare in una squadra con il posto da titolare assicurato. Prima di parlare di futuro, c'è comunque ancora una partita da giocare e soprattutto un posto in Champions da conquistare.