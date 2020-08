Tuttosport - Milan, quante aspettative su Leao: il portoghese è a un bivio

La stagione di Rafael Leao ha avuto parecchi alti e bassi, cosa normale per un giovane giocatore straniero che arriva in Italia. Ma nella prossima annata, a Milanello e in via Aldo Rossi si aspettano molto di più dal portoghese che è atteso da un vero e proprio esame di maturità: lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che la prossima per Leao dovrà essere la stagione della consacrazione, altrimenti la sua avventura in maglia rossonera è destinata a terminare.

IL VERO LEAO - Da quando Ibrahimovic è arrivato a gennaio in rossonero, tra i due si è creato un bel feeling e in molti eraNo convinti che Rafael potesse beneficiare della vicinanza dello svedese, ma alla fine ad esplodere è stato Ante Rebic. Il portoghese, invece, ha visto poco il campo e non sono mancati i richiami da parte di Pioli che chiedeva all'ex Lille un atteggiamento diverso in campo. Il tecnico milanista ha però anche dichiarato pochi giorni fa che è convinto che nella prossima stagione si vedrà il vero Leao.

INVESTIMENTO IMPORTANTE - La speranza in via Aldo Rossi è che sia davvero così, anche perchè la scorsa estate il Milan ha investito parecchi milioni di euro per portarlo a Milanello. In casa rossonera lo vorrebbero vedere sempre con lo spirito messo in campo, per esempio, contro Cagliari, Sampdoria e Atalanta, o nel finale del match vinto in rimonta contro la Juventus (anche grazie ad un suo gol). E' innegabile che la qualità c'è, ora tocca a Leao farla vedere con maggiore frequenza e continuità.