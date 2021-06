Tuttosport - Milan, quanti incastri con Real e Chelsea: da Giroud-Jovic a Diaz e Ziyech, tutti i nomi in ballo

Milano-Madrid-Londra: è una sorta di gioco a tre, un gioco a incastri, tanto per intenderci. Come riporta Tuttosport, il Milan ha aperto una serie di dialoghi di mercato con Real e Chelsea, società piene zeppe di esuberi e profili che farebbero molto comodo a Stefano Pioli.

GIROUD E DIAZ - Con i Blues è già stato perfezionato il colpo Tomori e c'è in ballo un discorso per il bomber Giroud. Ma attenzione: se il francese non dovesse riuscire a liberarsi a costo zero (Roman Abramovich manterrà la parola data?), Maldini e Massara potrebbero virare su Luka Jovic, vecchio pallino rossonero pronto a lasciare il Real Madrid in prestito. Dai Blancos arriverà, o meglio, tornerà Brahim Diaz: stavolta il Milan si riserverà la possibilità di acquistare il cartellino dello spagnolo al termine della stagione versando 25 milioni nelle casse del club di Florentino Perez.

ALTRI NOMI - Agli uomini di mercato di via Aldo Rossi piace anche il madridista Dani Ceballos, il quale potrebbe prendere il posto in rosa di Calhanoglu, mentre dal Chelsea potrebbero arrivare Ziyech (ma è un’operazione da agosto inoltrato) e Bakayoko. E se il Manchester United non dovesse ammorbidirsi per Dalot, i rossoneri potrebbero bussare nuovamente alla porta del Real per chiedere Alvaro Odriozola.