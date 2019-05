Tuttosport - Milan, quarto posto vitale: senza Champions un mercato di secondo piano. E via un big

Tre partite per un sogno. O meglio, una speranza: ottenere un posto nella prossima edizione della Champions League. Come evidenzia l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, la partecipazione alla massima competizione europea per club è di vitale importanza per il mercato estivo del Milan.

COSTI ALTI - Leonardo e Maldini, a prescindere da chi sarà l’allenatore, dovranno intervenire pesantemente per tappare le falle della rosa, in primis a centrocampo e sugli esterni d’attacco. L’ostacolo, manco a dirlo, è di natura economica. I vertici di via Aldo Rossi, infatti, hanno messo nel mirino diversi giocatori - da Everton a Saint-Maximin, da Malcom a Deulofeu - tutti con valutazioni decisamente alte. Già con la Champions (e i suoi 50 milioni) dovranno essere fatti i conti al centesimo, figuriamoci senza.

VIA UN BIG - In caso di mancato raggiungimento del quarto posto, Gazidis dovrebbe fare un po’ di finanza creativa per diminuire il passivo di bilancio. Prima degli acquisti, dunque, il Milan dovrebbe effettuare delle cessioni. La parola d’ordine è sempre la stessa: plusvalenza. I rossoneri potrebbero essere costretti a sacrificare un big.