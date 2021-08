Tuttosport - Milan-Real, dall'amichevole in Austria agli intrecci di mercato: rossoneri su Isco e Odriozola

Domenica alle 18.30 a Klagenfurt, in Austria, il Milan di Stefano Pioli sarà impegnato in un'amichevole di lusso contro il Real Madrid. Oltre a rivedere un grande ex rossonero come Carlo Ancelotti, tornato sulla panchina dei Blancos, per i rossoneri sarà un'occasione importante anche per incontrare i dirigenti spagnoli e fare con loro il punto su due obiettivi di mercato del Diavolo, vale a dire Isco e Alvaro Odriozola.

OBIETTIVO ISCO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il trequartista spagnolo è uno dei tanti giocatori che il Milan sta seguendo per il dopo-Calhanoglu. In via Aldo Rossi, stanno analizzando con attenzione il suo profilo: il giocatore è in scadenza nel 2022, non fa parte del progetto di Ancelotti e quindi potrebbe andare via per una cifra abbastanza abbordabile (18-20 milioni di euro). C'è però anche una questione tecnica da tenere in considerazione: il Diavolo sta infatti cercando un trequartista centrale, ma allo stesso tempo vorrebbe un giocatore in grado di giocare anche a sinistra nel 4-4-2 che permetterà a Ibrahimovic e Giroud di scendere in campo insieme.

ALTERNATIVA A DALOT - Per quanto riguarda Odriozola, il 25enne spagnolo è sempre nel mirino del Milan, ma continua ad essere l'alternativa e non il primo nome della lista: il preferito per la fascia destra resta infatti Diogo Dalot, che però per ora non viene liberato dal Manchester United. Gli inglesi stanno trattando Trippier dell’Atletico Madrid, ma fino a quando non prenderanno lui o un altro terzino non potranno dare il via libera alla cessione del portoghese, il quale non ha mai nascosto che tornerebbe molto volentieri a Milanello.