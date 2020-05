Tuttosport - Milan, Rebic alla prova del nove: cosa fai senza Ibra?

Tra i giocatori che hanno giovato maggiormente dell'arrivo a gennaio di Zlatan Ibrahimovic al Milan c'è sicuramente Ante Rebic, il quale, dopo una prima parte di stagione da oggetto misterioso, è esploso dal 19 gennaio in poi, cioè dalla doppietta decisiva a San Siro contro l'Udinese. Da quel momento, il croato è sembrato un altro giocatore e non si è più fermato: gol vittoria contro Brescia e Torino e reti anche contro Inter e Fiorentina. Sei gol che hanno portato 10 punti preziosissimi alla classifica del Milan.

SENZA IBRA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che si chiede ora come farà Rebic senza Ibra, che si è infortunato lunedì al polpaccio e sarà costretto a stare fuori per diverse settimane. Il peso dell'attacco milanista sarà quasi totalmente sulle sue spalle e dovrà dimostrare di poter essere decisivo anche senza la presenza al suo fianco del campione svedese. A Milanello si augurano di non vedere più il giocatore deludente della prima parte di stagione, ma quello in grande spolvero dei primi mesi del 2020.

RISCATTO - Un ottimo finale di campionato aiuterebbe ancora di più Rebic a conquistarsi un posto a titolo definitivo nel Milan del futuro: il croato è infatti in prestito fino al 30 giugno 2021, ma in via Aldo Rossi non hanno mai nascosto l'intenzione di riscattarlo prima di quella data. E chissà che non possa avvenire già questa estate, ma tutto dipenderà da come andranno le ultime partite di questa stagione.