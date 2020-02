Tuttosport - Milan, Rebic in formato Mondiale: club al lavoro per il riscatto

E' la grande sorpresa del 2020 del Milan: stiamo parlando di Ante Rebic che sembra un altro giocatore rispetto a quello che si è visto da inizio campionato fino alla sosta natalizia. Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, il croato è in formato Mondiale in quanto solo con la sua nazionale aveva raggiunto simili livelli di rendimento (Russia 2018).

CAMBIO DI MODULO - Dietro all'esplosione di Rebic, oltre ovviamente all'arrivo di Ibrahimovic che ha dato nuovi stimoli a tutti i rossoneri, c'è sicuramente anche il cambio di modulo deciso da Stefano Pioli: nel 4-2-3-1, il numero 18 milanista può infatti giocare nella posizione perfetta per rendere al meglio. Non è quindi un caso che ora in campo si veda un altro giocatore, che si sta guadagnando sempre di più il riscatto da parte del Milan.

QUESTIONE RISCATTO - Rebic è sbarcato a Milanello in prestito biennale e ora la società di via Aldo Rossi è al lavoro per provare ad inserire un'opzione di riscatto già quest'estate o eventualmente in quella successiva (2021). Non sarà semplice, anche perchè, secondo alcune indiscrezioni che circolano negli ultimi giorni, l’Eintracht Francoforte avrebbe chiesto 40 milioni di euro al Diavolo per il cartellino di Ante (cifra così alta perchè il 50% della rivendita finirà nelle casse della Fiorentina, che all’atto della cessione del giocatore ai tedeschi si è garantita questa percentuale). Di tempo per trovare un accordo, comunque, ce n'è ancora parecchio, ma ci sarà molto da lavorare.