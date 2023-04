Tuttosport - Milan, riecco il vero Leao in attesa del rinnovo: il piano per trattenere Rafa

Domenica sera a Napoli si è rivisto finalmente il vero Rafael Leao , cioè quello che l'anno scorso ha trascinato il Milan verso il 19° scudetto: il portoghese è stato decisivo con una doppietta, ma quello che conta di più è che sembra essere tornato il giocatore spensierato e che scende in campo con il sorriso sulle lebbra. E chissà che dietro a questa ritrovata serenità non ci siano buone notizie in arrivo sul suo rinnovo di contratto.

RINNOVO BREVE - Come riferisce stamattina Tuttosport, la trattativa resta complicata, ma da qualche settimana si respira maggiore fiducia e ottimismo intorno a questa vicenda. In particolare, la pista del rinnovo-breve inizia a prendere forma: l'idea sarebbe infatti quella di allungare la scadenza del contratto di Leao per duo o tre stagioni alle cifre che stanno circolando ormai da tempo, vale a dire 7,5 milioni di euro di ingaggio all'anno. Il club di via Aldo Rossi non intende invece per ora cedere sul valore della clausola risolutoria.

DOPO I QUARTI - Su questa infinita trattativa sono attese novità dopo i due match validi per i quarti di Champions League contro il Napoli: sia il Milan che l'entourage del portoghese vogliono lasciare tranquillo il giocatore in un momento decisivo della sua stagione e di quella del Diavolo e quindi ogni discorso è rinviato di un paio di settimane (il ritorno è in programma il 18 aprile). La questione del rinnovo di Leao resta un rebus, ma la speranza è di arrivare presto ad una conclusione positiva.