Tuttosport - Milan, riposo per Giroud e Leao: a Cagliari occasione per Okafor e Chukwueze

Con così tante partite ravvicinate, Stefano Pioli deve per forza fare un po' di turnover in ogni partita. E domani a Cagliari un turno di riposo lo dovrebbero avere anche due punti fermi dell'attacco milanista, vale a dire Olivier Giroud e Rafael Leao: entrambi dovrebbero infatti tirare il fiato e partire inizialmente dalla panchina.

TRIDENTE INEDITO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che al loro posto giocheranno Noah Okafor come centravanti e Christian Pulisic che verrà dirottato sulla fascia sinistra. A destra spazio invece per Samuel Chukwueze, il quale, come l'attaccante svizzero, avrà un'occasione importante dal primo minuto. Con questo tridente inedito, l'attacco del Milan perde sicuramente un po' di fisicità, ma aggiunge sicuramente ritmo e velocità per attaccare in maniera rapida la metà campo avversaria.

CHANCE IMPORTANTE - Okafor, negli spezzoni di partita che ha giocato finora, ha dato risposte positive, ma ora avrà una chance importante da titolare. Chukwueze, invece, ha già giocato una volta dal primo minuto, in Champions League contro il Newcastle, senza però convincere più di tanto: domani sarà una ghiotta occasione anche per lui per dimostrare che il club di via Aldo Rossi ha fatto bene a puntare su di lui in estate (è stato il colpo più caro del mercato estivo rossonero).