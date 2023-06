Tuttosport - Milan, ritorno di fiamma per Chukwuemeka: presto contatto con il Chelsea, i rossoneri lo vorrebbero in prestito

MilanNews.it

In questo momento, il Milan non sta lavorando sul mercato solo per rinforzare l'attacco, ma c'è da intervenire anche sul centrocampo dove i rossoneri dovranno fare a meno per diversi mesi di Ismael Bennacer. Tra i nomi più caldi c'è sicuramente quello di Carney Chukwuemeka, mediano classe 2003 del Chelsea e vecchio obiettivo di mercato del Diavolo che lo aveva cercato un anno fa prima del suo trasferimento ai Blues.

ATTESO UN CONTATTO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che a breve è atteso un contatto ufficiale tra il Milan e il Chelsea per provare a capire la fattibilità dell'operazione: il centrocampista inglese ha trovato pochissimo spazio nell'ultima stagione (15 presenze, di cui solo 2 da titolare, per un totale di appena 362 minuti in campo) e per questo potrebbe salutare i Blues questa estate per andare a giocare con maggiore continuità. I rossoneri sono tornati a pensare a lui e sperano di riuscire a portarlo a Milanello in prestito.

IN CIMA ALLA LISTA - Chukwuemeka è extracomunitario e quindi, dando per scontato l'ingaggio del giapponese Kamada, il suo eventuale arrivo escluderebbe quello di altri giocatori senza passaporto comunitario, tra cui Ruben Loftus-Cheek, fino a qualche settimana fa in cima alle preferenze del Milan per il centrocampo: dopo gli addii di Maldini e Massara, le sue quotazioni sono infatti calate vertiginosamente e ora è stato superato da Chukwuemeka. Un contatto tra le parti è atteso nelle prossime ore e chissà che non possa addirittura esserci anche un blitz a Londra dei dirigenti del Diavolo.