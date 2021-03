Tuttosport - Milan, rush finale decisivo per Mandzukic: servono gol per convincere il club

È ancora fermo ai box, Mario Mandzukic, stoppato da un infortunio che sta richiedendo tempi di guarigione più lunghi del previsto. Ovviamente, l’attaccante croato freme dalla voglia di scendere in campo e spera di tornare in gruppo al più presto. Perché il rush finale della stagione, come evidenzia Tuttosport, sarà decisivo per il suo futuro.

RINNOVO NON AUTOMATICO - La qualificazione in Champions potrebbe non bastare. Sul contratto siglato da Mandzukic a gennaio, infatti, è sì presente una clausola di rinnovo esercitabile in caso di approdo della squadra nella massima competizione per club, ma la decisione finale spetta comunque al Milan. Il prolungamento, dunque, non è automatico.

IN BILICO - Mario dovrà quindi tirare fuori quel qualcosa in più per convincere il Milan a puntare ancora su di lui. Maldini e Massara valuteranno - insieme a Pioli - il da farsi, anche perché la dirigenza rossonera è molto attenta sul mercato degli attaccanti. Inutile girarci intorno: Mandzukic si gioca tutto negli ultimi mesi di campionato.