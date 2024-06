Tuttosport - Milan: scatto United per Zirkzee, Guirassy e David sempre più lontani

Il Milan continua a lavorare nel calciomercato per regalare a Paulo Fonseca un nuovo attaccante dopo che Olivier Giroud si è trasferito in MLS. E' oramai noto da tempo che Joshua Zirkzee sia il primo obiettivo del Diavolo per andare a rinforzare il reparto, ma sull'attaccante del Bologna nelle ultime ore si sarebbe registrato un importante scatto in avanti del Manchester United, che a differenza di quanto si credeva dalle parti di Casa Milan ha intenzione di fare sul serio per l'olandese.

FRA IL MILAN E ZIRKZEE L'AGENTE ED IL MANCHESTER UNITED - A Casa Milan, fino a qualche giorno fa, la convinzione era che l’interesse del Manchester United per Zirkzee non fosse così forte, ma questa mattina i colleghi di Tuttosport hanno dato adito alle voci trapelate nelle ultime ore dall'Inghilterra, secondo le quali i Red Devils avrebbero comunicato al Bologna di essere disposti a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro per liberare l'attaccante. Non solo, il club inglese avrebbe anche già compiuto il passo successivo, intavolando ed intensificando i contatti con l'entourage di Zirkzee per quanto meno provare ad accontentare le richieste di commissioni di Kia Joorabchian, che non scendono dalla cifra iniziale di 15 milioni di euro.

MILAN: ANCHE LE ALTERNATIVE RISCHIANO DI SFUMARE - Fino a quando ci sarà possibilità il Milan proverà ad ingaggiare Joshua Zirkzee, ma per evitare di rimanere con un pungo di mosche in mano la dirigenza rossonera starebbe valutando anche delle alternative, sul punto però anche loro di sfumare. I due nomi che più allettano dalle parti di Casa Milan sono quelli di Jonathan David del Lille e Serhou Guirassy dello Stoccarda, anche se il primo è in realtà uscito dai radar rossoneri da un poì di tempo nonostante sia stato allenato nella scorsa stagione da Paulo Fonseca. A fronte di questo potremmo dire che l'attaccante franco-guineano sembrerebbe essere l'obiettivo più realistico, ma anche in questo caso non si tratterebbe essere di una passeggiata considerato il fatto che proprio nelle scorse ore il Borussia Dortmund avrebbe effettuato uno scatto in avanti molto deciso per lui.