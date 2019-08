Tuttosport - Milan sempre in pressing su Correa. Ora l'Atletico Madrid deve fare cassa

Dopo settimane in cui non si è mosso nulla, nei prossimi giorni potrebbe succedere qualcosa nella trattativa tra Milan e Atletico Madrid per Angel Correa: l'affare è infatti bloccato da diverso tempo in quanto c'è ancora troppa distanza tra domanda (55 milioni di euro) e offerta (45 milioni), ma a breve potrebbe muoversi qualcosa perchè gli spagnoli hanno bisogno di cedere e fare cassa.

FARE CASSA - Come spiega questa mattina Tuttosport, i Colochoneros sono in pressing su Rodrigo, attaccante del Valencia, ma per prenderlo devono vendere qualcuno e tra i sacrificabili c'è appunto Correa. L'argentino ha già detto no al Monaco, che offriva 55 milioni, in quanto vuole solo il Milan e dunque spingerà per convincere l'Atletico Madrid a dire sì alla proposta milanista da 45 milioni di euro, bonus compresi.

IN ATTESA - In via Aldo Rossi restano in attesa di una chiamata da Madrid forti della volontà del giocatore che si è promosso da tempo ai rossoneri: il piano del Diavolo è quello di aspettare dopo Ferragosto e provare a chiudere questo importante acquisto alle proprie condizioni. Nei prossimi giorni, si saprà qualcosa di più, l'unica certezza è che il Milan non ha mollato la presa per Correa, anzi continua senza sosta il suo pressing per arrivare all'argentino.