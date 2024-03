Tuttosport - Milan, senza rinnovo Maignan via per 70-80 milioni. Possibile sostituto: piace Mamardashvili, ma non è l'unico nome

A che punto è la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan il cui contratto con il Milan scade nel 2026? Secondo quanto riferisce stamattina Tuttosport, siamo in una fase di stallo in quanto c'è distanza tra le parti per quanto riguarda l'ingaggio del portiere francese che ha chiesto 8 milioni di euro a stagione. I contatti tra i dirigenti del Diavolo e l'entourage del giocatori per ora non hanno portato a dei passi in avanti, ma ovviamente il discorso non è ancora chiuso.

DUE SCENARI - Gli scenari sono sostanzialmente due secondo il quotidiano torinese: o il Milan e Maignan trovano un accordo economico ad una cifra che non superi "il tetto Leao" oppure il club inviterà gli agenti del portiere a portare una proposta che soddisfi le richieste economiche del Diavolo che chiede 70-80 milioni di euro. Per una cifra inferiore, difficilmente il club di via Aldo Rossi si siederà al tavolo visto che stiamo parlando del numero uno della Francia e di uno dei più forti portieri al mondo.

POSSIBILI OBIETTIVI - In caso di addio di Maignan, ovviamente il Milan dovrebbe andare sul mercato per prendere un nuovo portiere titolare. E un nome che piace sempre di più è quello di Giorgi Mamardashvili, estremo difensore 23enne del Valencia che ha una valutazione tra i 40 e i 50 milioni di euro. Il georgiano non è però l'unico profilo seguito dal Diavolo: in Italia piace per esempio Michele Di Gregorio del Monza, mentre in Brasile parlano di un interessamento milanista per Bento dell’Atletico Paranaense, da tempo nel mirino anche dell’Inter e di alcuni club della Premier League come Chelsea, Wolverhampton e Nottingham Forrest.