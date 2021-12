Tuttosport - Milan, serve ritrovare in fretta il vero Theo. Avanti tutta sul rinnovo

Dopo un inizio di stagione brillante, è arrivato il Covid e da lì il vero Theo Hernandez purtroppo non si è più rivisto: nelle ultime settimane è stato evidente il calo del francese, autore di diverse prestazioni incolori e anche di alcuni errori che hanno portato a gol degli avversari. L'ultima distrazione è stata in occasione del primo gol del Liverpool quando non è stato abbastanza pronto ad anticipare Salah.

IL VERO THEO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan e Pioli hanno bisogno di ritrovare il prima possibile il vero Theo Hernandez, quello che con le sue accelerazioni e progressioni sulla fascia sinistra spacca in due le difese avversarie. Serve una svolta immediata e la speranza è che il francese possa tornare decisivo già domani sera nel match sul campo dell'Udinese.

RINNOVO - Intanto proseguono i contatti tra il suo agente José Quillon e i dirigenti di via Aldo Rossi per discutere il rinnovo del suo contratto che ha la scadenza nel 2024: il Milan ha già presentato la sua prima offerta (dagli attuali 1,5 a 4 milioni di euro di ingaggio fino al 2026), ora attende la risposta di Theo la cui volontà è assolutamente quella di restare a Milanello. L'accordo definitivo non c'è ancora, ci sono dei dettagli da limare, ma già nelle prossime settimane potrebbe essere trovata la quadratura del cerchio.