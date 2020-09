Tuttosport - Milan, serve un difensore centrale: Maldini punta a chiudere uno tra Ajer e Fofana

Il Milan continua ad essere molto attivo sul mercato e punta a chiudere il prima possibile l'acquisto di un nuovo difensore centrale. Il dt Paolo Maldini sa bene quanto serva un nuovo giocatore in quella zona di campo perché per il momento sia Duarte che Gabbia non hanno dato le certezze di Kjaer e Romagnoli. Come riporta Tuttosport questa mattina, viste le difficoltà per arrivare a Milenkovic e Pezzella, per i quali la Fiorentina continua a chiedere cifre troppo alte, nel mirino di rossoneri ci sono soprattutto Ajer del Celtic e Fofana del Saint Etienne.

OBIETTIVO AJER - Il club scozzese vuole almeno 20 milioni di euro garantiti per lasciarlo partire, mentre il Milan è più propenso a chiudere l'affare in prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il Celtic, si sa, è una bottega piuttosto cara e non mollerà facilmente il suo difensore centrale.

CONTATTI CONTINUI - Non si placano poi in Francia le voci sull'interesse del Milan per Wesley Fofana: nonostante il Leicester sia in pole dopo aver presentato ai francesi un'offerta da 28 milioni di euro, i contatti tra i dirigenti milanisti e gli agenti del giocatori non si sono mai fermati e confermano che il giovane centrale difensivo è un obiettivo del club di via Aldo Rossi. Indipendentemente da come andranno i preliminari di Europa League, al Milan serve un nuovo difensore per affrontare questa lunga stagione perché al centro della difesa non possono bastare solo Kjaer e Romagnoli.