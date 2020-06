Tuttosport - Milan, serve una punta: Jovic e Milik piste complicate, Raiola potrebbe portare Boadu

Il Milan, a prescindere da come si evolverà la vicenda Ibrahimovic, andrà alla ricerca di un rinforzo per l’attacco. Ma non sarà facile trovare un profilo all’altezza. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi, dopo aver affrontato il tema con Rangnick, l’uomo scelto da Elliott per guidare l’ennesima rivoluzione rossonera, hanno individuato due potenziali obiettivi, ma la strada - come riporta Tuttosport - appare in salita.

JOVIC E MILIK - Tra gli attaccanti che maggiormente stuzzicano l’interesse del Milan c’è Luka Jovic, ma l’infortunio al calcagno che il giocatore si è procurato durante il lockdown ha reso tutto più complicato. Senza dimenticare che il Real Madrid, la scorsa estate, ha speso 60 milioni di euro per strappare il suo cartellino all’Eintracht e ovviamente non ha intenzione di svenderlo. L’altra punta che piace molto ai rossoneri è Milik, ma la Juventus è attualmente in vantaggio. E non è facile superare l’appeal della squadra juventina, che può garantire al polacco il palcoscenico della Champions.

IDEA BOADU - Al Milan, dunque, non resta che inseguire una terza via. Che, al momento, potrebbe portare a Myron Boadu, giovane centravanti di proprietà dell’AZ Alkmaar. Il ragazzo è assistito da Mino Raiola, il quale ha in ballo diverse situazioni con la società milanista (Donnarumma, Romagnoli, Bonaventura). Occhio, dunque, ai possibili sviluppi su questo fronte di mercato.