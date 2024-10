Tuttosport - Milan, si ferma Gabbia: rientrerà tra Real e Cagliari. Contro il Napoli out anche Abraham, qualche chance di recupero per Jovic

Non è una bella notizia quella che è arrivata nelle scorse ore da Milanello: Paulo Fonseca dovrà infatti rinunciare nelle prossime partite a Matteo Gabbia, diventato ormai un perno della difesa del Milan. Il difensore centrale rossonero ha rimediato un infortunio al polpaccio contro il Club Brugge che gli ha già fatto saltare la partita contro l'Udinese.

GABBIA OUT - Come spiega Tuttosport, il problema non è grave, ma si è leggermente allargato in quanto gli esami strumentali hanno evidenziato la presenza di un marcato sovraccarico con un po’ di sangue. Nei prossimi sette giorni, Gabbia avrà un nuovo controllo, dunque non salterà solo il big-match di domani sera contro il Napoli, ma anche la sfida contro il Monza. La speranza dello staff medico milanista è di recuperarlo tra la partita di Champions League del 5 novembre in casa del Real Madrid e la successiva trasferta di campionato sul campo del Cagliari.

ABRAHAM E JOVIC - Domani sera a San Siro contro il Napoli, Fonseca non dovrà rinunciare solo a Gabbia e ai soliti infortunati Bennacer e Florenzi: per questo match non recupererà infatti nemmeno Tammy Abraham, ancora alle prese con il problema alla spalla rimediato contro l'Udinese. A Milanello c'è qualche speranza invece di rivedere almeno in panchina Luka Jovic che oggi proverà in allenamento e se tutto andrà bene verrà convocato dall'allenatore portoghese. Sarà comunque aggregato in prima squadra Francesco Camarda.