Tuttosport - Milan, sogno Fernandes: costa 30 milioni, piace a Maldini, Massara e Boban

Il Milan, in questa prima fase del mercato, si è concentrato principalmente sul centrocampo, reparto ancora in fase di ristrutturazione. Gli acquisti di Krunic e Bennacer, ovviamente, non possono bastare. Veretout è il profilo più caldo (Maldini ha offerto 15 milioni più Biglia), ma attenzione anche ad altre piste.

VALUTAZIONE - Come riporta Tuttosport, ad esempio, il nome nuovo, emerso negli ultimi giorni, è quello del giovane portoghese Gedson Fernandes, centrocampista di proprietà del Benfica. Il club di Lisbona ha fissato il prezzo per il cartellino del talentuoso classe ’99: trenta milioni di euro cash più bonus. Una cifra decisamente importante, ma che il Milan potrebbe decidere di investire.

GRADIMENTO - Nelle prossime settimane i rossoneri proveranno a capire che margine operativo avranno a disposizione per fiondarsi o meno sul giocatore, che piace non soltanto al direttore tecnico Maldini, ma anche a Massara e Boban. Occhio, dunque, a questa ipotesi di mercato che potrebbe presto decollare.