Tuttosport - Milan, sondaggio del Barcellona per Romagnoli: pronti 40 mln e una contropartita, ma per i rossoneri è incedibile

Il Milan non ha dubbi: Alessio Romagnoli è assolutamente incedibile perchè rappresenta il presente e il futuro del club di via Aldo Rossi. E' più o meno così che la società rossonera ha risposto qualche giorno fa al Barcellona che aveva fatto un sondaggio per il capitano milanista. Nessuna possibilità dunque per i blaugrana che hanno visto subito chiudersi ogni spiraglio di trattativa.

INCEDIBILE - Lo riferisce questa mattina Tuttosport, che spiega che, secondo alcuni rumors, il Barça era pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro cash più una contropartita tecnica tra i giocatori ritenuti cedibili dai blaugrana. Il Milan ha però chiuso subito la porta, non ha voluto nemmeno ascoltare la proposta del Barcellona perchè ritiene assolutamente incedibile Romagnoli.

RINNOVO - Il nuovo Milan di Marco Giampaolo ripartirà quindi anche e soprattutto dal capitano rossonero che nei prossimi mesi potrebbe pure trattare con il club di via Aldo Rossi il rinnovo di contratto (scadenza attuale 30 giugno 2022), magari anche con un ritocco dell'ingaggio. Di questo se ne parlerà però più avanti perchè al momento ci sono altre priorità, ma la cosa certa è che uno dei leader del Diavolo nella prossima stagione sarà ancora capitan Romagnoli.