Tuttosport - Milan, sospiro di sollievo per Calhanoglu: oggi in gruppo, contro la Juve ci sarà

Da Milanello, arrivano per fortuna buone notizie in merito alle condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito sabato al 37' del primo tempo della sfida in casa della Lazio: nessun problema muscolare per il turco, il quale ha riportato solo una botta al polpaccio. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che ieri il turco si è sottoposto ad una seduta di massaggi per smaltire la contusione.

OGGI IN GRUPPO - Nella giornata di oggi, vigilia del match contro la Juventus, il numero 10 rossonero tornerà ad allenarsi in gruppo e potrà quindi partecipare alla prove tattiche di mister Pioli in vista della gara contro i bianconeri. Domani sera a San Siro, Calhanoglu sarà quindi regolarmente in campo dal primo minuto, con Pioli che dovrebbe confermare lo stesso undici visto sabato all'Olimpico contro la Lazio.

NIENTE TURNOVER - Il tecnico milanista ha tirato un bel sospiro di sollievo quando ha saputo che il problema di Hakan era solamente una botta: il turco è infatti un elemento imprescindibile nel suo Milan, tanto che è l'unico dei trequartisti a non essere stato oggetto di turnover. Da quando è ripresa la stagione dopo lo stop per l'emergenza coronavirus, il numero 10 milanista ha partecipato ad almeno sei gol del Diavolo (due li ha segnati lui) e per questo Pioli non vuole fare a meno di lui nel momento decisivo del campionato.