Tuttosport - Milan, sospiro di sollievo per Maignan: ci sarà nel derby. Ok anche Calabria

Mike Maignan, salvo clamorosi colpi di scena, sarà regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca per il derby contro l'Inter di domenica sera a San Siro. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il duro scontro con Fikayo Tomori che lo ha poi costretto a lasciare il campo contro il Liverpool non ha causato danni importanti e dunque non sembra essere in dubbio la sua presenza tra i pali contro i nerazzurri.

MIKE STA BENE - Nella giornata di ieri, Maignan si è sottoposto a tutti i controlli del caso, che hanno escluso lesioni muscolari o tendinee. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico milanista, ma non dovrebbero esserci problemi a vederlo tra i convocati di Fonseca per il derby. Il portoghese ha massima fiducia nel giovanissimo Lorenzo Torriani, ma in una sfida così delicata, nella quale è in gioco anche il suo futuro sulla panchina milanista, è fondamentale avere tra i pali uno come Maignan.

NESSUN PROBLEMA - Anche Davide Calabria è uscito malconcio dalla partita di Champions League contro il Liverpool: al 61', il capitano rossonero ha lasciato il terreno di gioco zoppicante ed è stato sostituito da Emerson Royal. Per fortuna nessun problema nemmeno per il terzino destro italiano che quindi sarà pure lui regolarmente a disposizione di Fonseca per l'importantissima sfida contro l'Inter di domenica sera.