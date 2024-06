Tuttosport - Milan su Fofana e Wieffer per un maggiore equilibrio. La carta Yunus Musah

L'estate rossonera ha due principali obiettivi, secondo quanto scrive oggi Tuttosport: il primo è quello di trovare un nuovo centravanti di livello; il secondo è quello di imboccare nuovamente la strada dell'equilibrio dopo una stagione conclusa all'undicesimo posto tra le difese della Serie A. Per farlo servirà un mercato importante, specialmente a centrocampo, ma anche fiducia al lavoro che porterà Fonseca.

Doppio nome

L'ultimo Milan di Stefano Pioli, quello di quest'ultima stagione, troppe volte è stato protagonista di partite dai risultati pirotecnici, frutto di una squadra spesso scollata tra centrocampo e difesa che non riusciva a contenere le ripartenze avversarie. Ed è anche per questo, come ricorda Tuttosport, che è stato ingaggiato Paulo Fonseca che ha la fama di avere un atteggiamento più equilibrato, pur mantenendo l'ispirazione offensiva. Per aiutarlo il club dovrà mettere a disposizione delle risorse importanti: in particolare lo farà a centrocampo, lì dove nè Kessie, nè Tonali e nemmeno Krunic sono stati sostituiti adeguatamente. Al momento i due nomi possibili per questo ruolo, alternativi tra loro, sono quelli di Youssouf Fofana e Mats Wieffer. Il primo - che è quello favorito - lascerà il Monaco nel corso dell'estate, come già annunciato: l'occasione è ghiotta perchè va in scadenza nel 2025 e dunque si può ottenere un prezzo ribassato. C'è pero molta concorrenza e bisogna aspettare la fine dell'Europeo della Francia. L'olandese del Feyenoord è l'immediata alternativa.

La carta Musah

Come detto è improbabile che il Milan riesca a prendere entrambi i giocatori o comunque difficilmente si muoverà per due centrocampisti. Dunque Fonsec dovrà costruirsi in casa la riserva del nuovo mediano difensivo. Secondo la visione di Tuttosport il giocatore più adatto a questo ruolo sarebbe Yunus Musah che nella sua giovane carriera ha dimostrato di avere grande capacità di adattamento e che ha le caratteristiche fisiche e tecniche per ricoprire quel ruolo, soprattutto se disciplinato da uno che con i talenti più acerbi ci sa storicamente fare. Pioli usava l'americano più come arma da inserimento e spesso lo ha impegato sulla fascia: Fonseca vorrebbe arretrarlo e farlo crescere nel ruolo di frangiflutti, una posizione che spesso ricopre anche con la sua nazionale. Per questo motivo, continua Tuttosport, nelle ultime settimane sono state rifiutate delle offerte per Musah che, al contrario, rimane al centro del progetto rossonero.