Tuttosport - Milan su Kaio Jorge del Santos: via libera di Elliott, costa tra i 10 e i 15 milioni

Mentre prosegue senza sosta la trattativa per Olivier Giroud, il quale deve liberarsi gratis dal Chelsea, in via Aldo Rossi sono sempre alla ricerca anche di un altro centravanti più giovane da inserire nella rosa milanista della prossima stagione. L'ultimo nome accostato al Milan è quello di Kaio Jorge, 19enne attaccante del Santos su cui hanno messo gli occhi anche Juventus e Napoli.

OK DI ELLIOTT - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il giovane brasiliano ha il contratto in scadenza tra sei mesi e ha deciso di non rinnovare, quindi potrebbe essere acquistato per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Si tratta di un'operazione che rientrerebbe perfettamente nei parametri del fondo Elliott che avrebbe quindi dato il suo via libera a questo affare.

EXTRACOMUNITARIO - La concorrenza è forte, ma le relazioni degli osservatori rossoneri sono molto positive e quindi il Milan resterà alla finestra. C'è però una variabile importante da tenere in considerazione: con il riscatto di Tomori dal Chelsea, il club di via Aldo Rossi ha infatti occupato uno dei due slot destinati ai ai calciatori extracomunitari. Anche Kaio Jorge rientra in questa "categoria" e dunque Maldini e Massara dovranno decidere se riservare a lui l'ultimo posto disponibile o tenerlo libero per qualche altro giocatore.