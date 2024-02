Tuttosport - Milan, tante voci sulla panchina ma Pioli spera ancora nella conferma. Farioli e Motta alla finestra, difficile Conte

Domenica sera a San Siro contro il Napoli, Stefano Pioli raggiungerà quota 220 presenze sulla panchina del Milan. In una conferenza stampa di qualche settimana fa, il tecnico rossonero ha dichiarato che gli piacerebbe restare a lungo in rossonero, ma il suo futuro nel club di via Aldo Rossi è tutt'altro che certo al momento. Certo, l'allenatore parmigiano gode oggi della piena fiducia di club e proprietà, però a fine stagione lo scenario potrebbe cambiare.

ANCORA UN ANNO - Come ricorda stamattina Tuttosport, Pioli ha ancora un anno di contratto e punta ad arrivare almeno alla scadenza naturale del contratto (30 giugno 2025). Ovviamente tutto dipenderà dai risultati che otterrà da qui a fine stagione: il Milan è attualmente terzo in classifica in campionato, a -4 dal secondo posto che permetterebbe di partecipare alla Supercoppa Italiana. Il Diavolo punta poi a fare grandi cose in Europa League dove è una delle squadre favorite per la vittoria finale.

QUANTE VOCI - Le voci su un suo possibile addio a fine stagione, però, non mancano, così come quelle su chi potrebbe sostituirlo sulla panchina milanista. In questi ultimi giorni, per esempio, si parla tanto di Antonio Conte, che però è un idea molto complicata. Più facile sarebbe arrivare invece a Thiago Motta e Farioli che stanno facendo ottime cose rispettivamente al Bologna e al Nizza. Al momento non ci sono certezze, se non che Pioli non ha nessuna intenzione di mollare e lotterà fino alla fine per conquistarsi la conferma sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione.