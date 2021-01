Tuttosport - Milan, tentazione Douglas Costa: sondato il terreno, il Bayern può liberarlo subito

Un colpo a effetto (sarebbe il secondo dopo Mandzukic) per rafforzare ulteriormente la rosa in termini di qualità, personalità ed esperienza internazionale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore il Milan starebbe valutando Douglas Costa. Una tentazione da... Scudetto, sottolinea il noto quotidiano sportivo.

VIA DALLA GERMANIA - Il 30enne brasiliano è attualmente in prestito al Bayern Monaco, ma la società tedesca avrebbe già comunicato alla Juventus - club proprietario del cartellino del giocatore - che non eserciterà il diritto di riscatto. Non solo: il Bayern sarebbe disposto a lasciarlo partire già a gennaio. Questo perché Douglas sta faticando a trovare spazio (appena 19 presenze in stagione, soltanto 6 da titolare) con i campioni d’Europa.

OSTACOLO INGAGGIO - Stando all’indiscrezione, il Milan, venuto a conoscenza della situazione, avrebbe sondato il terreno. Ma ci sarebbe un ostacolo, rappresentato dai 6 milioni di euro netti all’anno che percepisce Costa. Troppi per i rossoneri. La tentazione sarebbe comunque forte. Occhio, dunque, ai possibili sviluppi su questo fonte di mercato.