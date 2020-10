Tuttosport - Milan, tesoretto per il difensore: Milenkovic prima scelta, possibile (nuovo) affondo a gennaio

Il Milan ha un "tesoretto" destinato all’acquisto di un difensore. E potrebbe spenderlo già nel mercato di gennaio. Come riporta Tuttosport, questo dipenderà da almeno due fattori: il primo è legato al rendimento tecnico-fisico dei centrali attualmente in rosa, il secondo sarà relativo alla condizione di classifica che avrà la squadra a inizio 2021. In soldoni, se il Milan sarà ancora in lotta per un posto in Champions (e avrà superato il girone di Europa League), non è da escludere un colpo in quel preciso settore.

IN POLE - Ma quali sono i nomi sul taccuino di Maldini e Massara? In cima alla lista c’è sempre Nikola Milenkovic, profilo particolarmente gradito a Stefano Pioli. La Fiorentina ha resistito agli attacchi estivi, convinta di poter convincere il giocatore a prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Al momento, però, il serbo non ha risposto alle sollecitazioni della società viola. Se non dovesse arrivare il rinnovo, è probabile che il Milan si fiondi nuovamente sul giocatore già a gennaio.

CONCORRENZA - Ma c’è un ostacolo. O meglio, una concorrente. Si tratta, stando sempre a quanto riferito da Tuttosport, dell’Inter, che ha messo gli occhi sul giovane centrale. Occhio al possibile derby di mercato: le sirene milanesi suonano forti nei timpani di MIlenkovic, il quale spera di proseguire la sua carriera a San Siro. Sponda rossonera o nerazzurra, si vedrà...