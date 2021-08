Tuttosport - Milan, test importante a Valencia: prima da titolare per Giroud, nuovo esame per Leao

Quarta amichevole estiva per il Milan, la seconda di un certo livello dopo la precedente sfida sul campo del Nizza. I rossoneri affronteranno a domicilio il Valencia, avversario ostico e quindi buono per testare la crescita della squadra di Pioli a una ventina di giorni del debutto in campionato.

SUBITO GIROUD - Dopo aver fatto le prove generali in Francia, presentandosi con un gol dopo appena cinque minuti dal suo ingresso, Giroud potrebbe prendersi la scena dall’inizio. Mister Pioli, infatti, sembra intenzionato a schierare Olivier nella formazione titolare, così da valutare ulteriormente la sua condizione e la sua amalgama con i compagni. Un altro test importante, dunque, per l’attaccante transalpino, il centravanti d’area che nelle stagioni di Pioli è spesso mancato.

ESAME LEAO - A sostenerlo, sulla trequarti, ci saranno Saelemaekers (a destra) e Brahim Diaz, mentre a sinistra è ancora aperto il ballottaggio tra Leao e Rebic. Come riporta Tuttosport, il portoghese è sempre sotto esame: il Milan continua a ribadire che non è in vendita, ma se arrivasse l’offerta giusta lo status di incedibile di Rafael potrebbe anche cambiare.