Tuttosport - Milan, testa già al mercato di gennaio: si pensa al difensore e al vice Ibrahimovic

Nonostante una caotica e strana sessione di calciomercato si sia appena conclusa, sono già cominciate a circolare voci di mercato relativa alla prossima campagna trasferimenti: quella invernale. Se, in passato, il calciomercato freddo aveva una valenza minore rispetto a quello caldo (parlando per stagioni) quest’anno l’inverno del pallone potrebbe essere caldissimo. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, una delle squadre più scatenate nel primo mese del 2021 potrebbe essere il Milan deciso a completare la rosa in due reparti: la difesa e l’attacco. Nonostante l’esigenza di intervenire in queste zone del campo sia già presente, la dirigenza rossonera ha preferito non affondare il colpo in attesa di occasioni di mercato che potrebbero ripresentarsi o palesarsi nei prossimi mesi.

CAPITOLO DIFESA - Chiamato a gran voce da tifosi e addetti ai lavori, il tanto agognato difensore centrale non è arrivato nell’estate rossonera di calciomercato. Secondo Tuttosport, infatti, Maldini e Massara hanno sondato e tentato alcuni nomi ma hanno successivamente compreso che ‘il gioco non valeva la candela", come recita un famoso proverbio. La realtà dei fatti estivi, tuttavia, potrebbe cambiare a gennaio. Pezzella e Kabak, due dei profili sondati, sono al centro di situazioni in evoluzione: il primo non è del tutto convinto del rinnovo e si avvicina alla scadenza del contratto mentre il secondo fa parte di un club, lo Schalke 04, in grave crisi economica e di risultati. Ecco, quindi, che il Milan potrebbe godere di assist indiretti per affondare il colpo sul tanto agognato difensore.

VICE IBRA - Nonostante non sia mai stata descritta come una priorità, il vice Ibrahimovic è un’idea non del tutto da scartare. L’assenza dello svedese e l’immaturità calcistica di Colombo, infatti, hanno sottolineato l’esigenza di un attaccante per il Milan. In questo senso il nome che ronza, da tempo, nell’orbita rossonera è quello di Luka Jovic. L’attaccante serbo è sempre più ai margini del progetto Blancos e a gennaio potrebbe richiedere un prestito per trovare spazio e minuti. L’agente del giocatore, tra l’altro, è Ramadani ovvero un procuratore che ha ottimi rapporti con la dirigenza rossonera. Secondo Tuttosport, per entrambe le operazioni, il Milan godrebbe di un tesoretto di 16 milioni di euro: non una cifra esorbitante ma tale da potersi aggiudicare una probabile e possibile occasione di mercato.