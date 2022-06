Tuttosport - Milan, tra oggi e domani i rinnovi di Maldini e Massara. Gazidis verso l'addio a novembre

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inizia oggi una settimana molto importante in casa rossonera, cioè quella che porterà, salvo clamorosi colpi di scena, ai rinnovi di Paolo Maldini e di Frederic Massara: i loro contratti sono in scadenza il 30 giugno, ma tra oggi e domani firmeranno il prolungamento e metteranno così fine a questa infinita telenovela che purtroppo ha bloccato il mercato del Milan, facendo saltare anche alcune operazioni che i due dirigenti avevano messo in piedi da mesi e mesi (Botman).

DUE IPOTESI DI RINNOVO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che sul tavolo ci sono due ipotesi di rinnovo per Maldini e Massara: un biennale con opzione per il terzo anno o un triennale. Al di là della durata del nuovo contratto, ai tifosi la cosa che interessa di più è la permanenza del dt e del ds che sono stati due tra gli artefici più importanti dello scudetto vinto dal Diavolo poco più di un mese fa. Il matrimonio andrà quindi avanti, con la speranza di raggiungere presto nuovi traguardi e nuovi successi.

VERSO L'ADDIO - Se Maldini e Massara resteranno a lavorare in via Aldo Rossi, lo stesso non si può dire dell'ad Ivan Gazidis,il quale potrebbe dire addio dopo la scadenza del suo attuale contratto a novembre. Fino a quel giorno, però, ci sarà bisogno di un nuovo armistizio con Maldini, visto che non sono un mistero i contrasti tra i due. Un clima negativo però non fa bene a nessuno, in particolare alla squadra. Per questo serve ricreare un rapporto positivo il prima possibile, poi da fine novembre in poi inizierà un nuova era.