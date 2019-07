Tuttosport - Milan, tutti pazzi di Bennacer: il club è convinto di aver fatto un grandissimo colpo di mercato

Ancora qualche giorno e arriverà l'ufficialità (deve fare le visite mediche e poi firmare il contratto), ma ormai si può già considerare Ismael Bennacer un nuovo giocatore del Milan. Reduce dalla vittoria della Coppa d'Africa con la sua Algeria, il regista che ha giocato le ultime due stagione con la maglia dell'Empoli è pronto per prendere in mano il centrocampo rossonero.

COLPO DI MERCATO - In via Aldo Rossi e a Milanello, sono tutti convinti che il Milan abbia fatto un grandissimo colpo di mercato: lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che anche i tifosi milanisti sono rimasti molto soddisfatti di quello che Bennacer ha fatto vedere in Coppa d'Africa, al termine della quale è stato eletto come miglior giocatore della competizione. Marco Giampaolo non vede l'ora di averlo a disposizione perchè è certo che l'algerino migliorerà la mediana rossonera grazie alla sua qualità, alla sua velocità di pensiero e di esecuzione e alla sua ottima capacità di verticalizzare il gioco.

MAGLIA DA TITOLARE - Ismael conosce già bene il calcio e il campionato italiano, quindi non avrà problemi di adattamento. Ovviamente, gli servirà qualche settimana non solo per trovare la forma migliore, ma anche per capire e comprendere cosa gli chiede Giampaolo in mezzo al campo. Nonostante ciò, Bennacer vuole fin da subito conquistare la maglia da titolare di regista davanti alla difesa. Le chiavi del centrocampo rossonero saranno quindi nelle sue mani e soprattutto nei suoi piedi.